Luca Nardi e la maledizione di Djokovic Indian Wells | per il baby fenomeno finisce malissimo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il sogno disi ferma agli ottavi di finale. Al "BNP Paribas Open", primo ATP Masters 1000 stagionale che si sta disputando sul cemento dell'Tennis Garden, il 20enne pesarese numero 123 del ranking ATP, autore ai sedicesimi di una delle imprese della stagione in corso, l'eliminazione del serbo e numero 1 al mondo Novak, si è infatti arreso allo statunitense Tommy Paul, numero 17 del ranking e del seeding, vincente con il punteggio di 6-4, 6-3., astro nascente del tennis italiano sulle orme di Jannik Sinner, ha pagato un fisiologico calo di tensione psico-fisica dopo lo straordinario successo su, che lo stesso serbo ha accolto con una certa stizza. Mentre Sinner si prepara ...

