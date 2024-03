Luca Beatrice | L' Italia che rinasceva e consumava raccontata dai maestri della Pop Art

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Prima che esistesse la globalizzazione, la Pop Art è già fenomeno globale che dall'Europa -il vero atto di nascita data 1956 a Londra- esplode in America e si diffonde a macchia d'olio oltre l'occidente, là dove c'era la cortina di ferro e nei paesi come la Grecia o in Sud America in cui l'espressione non si può considerare libera. Inil successo è pressoché coevo, ma con una caratteristica tutta nostra: l'assenza di un centro. Certo, Roma gioca un ruolo determinante con la Scuola di Piazza del Popolo -ovvero Schifano, Festa, Angeli- e un numero rilevante di artisti di qualità che scelgono di operare nella Capitale dove aprono diverse gallerie e nel 1965 inaugura il Piper di via Tagliamento, prima discoteca giovanena il cui palco è dipinto proprio da un artista, Claudio Cintoli. Esperienze pop si trovano anche a Milano (con Tadini, Del ...