Lotta al ‘Pezzotto’ | l’Agcom fa sul serio | “In arrivo pesanti multe”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 14 marzo 2024) Continua laalda parte del, innei confronti di coloro che usufruiscono dello streaming illegale: gli ultimi aggiornamenti Una lunghissimache dura da molti anni quella che vede come protagonistied il tanto e famoso “Pezzotto“. Ovvero coloro che usufruiscono dello streaming online illegale per visionare manifestazioni sportive, film, serie tv e molto altro. La, quindi, si intensifica sempre di più. Questo è quello che ha affermato, nelle ultime ore, il commissario dell’Autorità, Massimiliano Capitanio.dichiara guerra al(screenshot video YouTube) Cityrumors.itQuest’ultimo ha affermato che il miglior modo per poter ...