Lotta | al PalaPellicone di Ostia i Campionati Italiani Under 15

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 – Tornano idialdiLido. Questa volta a sfidarsi sulle materassine del Centro Olimpico Fijlkam sono gli atleti della categoria15. La competizione si svolgerà (maschile e femminile) da sabato 16 a domenica 17 marzo. La partecipazione è massiccia. Circa 370 ragazzi e ragazze, suddivisi tra greco romana e stile libero maschile e femminile. Come riporta fijlkam.it ‘La giornata di sabato è destinata ai greco romanisti e alletrici di libera, mentre domenica vedrà gareggiare i giovani liberisti. In entrambe, dopo il peso (dalle 8:30) e l’ingresso del pubblico (dalle 9:30), le gare inizieranno alle 10:00. Isaranno trasmessi in diretta streaming dalla ...

