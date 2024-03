Lotito al veleno | “Sarri è stato tradito | c’è qualcosa di strisciante nel gruppo… ”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il patron della Lazio si concede al Tg1 e parla delle dimissioni del tecnico biancoceleste “Le dimissioni di? Non me l’aspettavo, nessuno se le aspettava, èun fulmine a ciel sereno, ma Maurizio è…”. Non si tiene Claudio, l’addio del tecnico biancoceleste ancora non l’ha digerito. E’ dispiaciuto e sorpreso per come è avvenuto. Certo, si consola nell’aver risparmiato 8 milioni di euro per il 2025, ma adesso è sincero e non ci pensa, gli dispiace davvero perché voleva vedere la sua Lazio risalire ed era convinto che conci si poteva riuscire. Magari solo lui, ma queste dimissioni ancora non le ha mandate giù, poi a giugno, magari, ripenserà agli 8 milioni risparmiati e probabilmente sarà più sollevato rispetto adesso. Lui ce l’ha con la squadra, ...