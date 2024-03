L’ostetrica di famiglia per le neomamme arriva a domicilio

(Di giovedì 14 marzo 2024) Prenderà il via dal primo aprile, alla Casa di comunità di Cassano Magnago, il progetto pilota di Home visiting (ostetrica di) rivolto alle donne che partoriscono nei punti nascita di Asst Valle Olona, prima struttura a fornire il servizio: un percorso specifico a, che si propone di supportare e aiutare le neo-mamme nelle prime fasi post-parto.dieffettuerà visite domiciliari e guiderà la neo-mamma in attività quali l’allattamento, il momento del bagnetto, la medicazione del cordone ombelicale, oltre a fornire un aiuto concreto e un supporto indispensabile nella gestione e nel superamento della depressione post-partum. Quest’ultimo aspetto è di fondamentale importanza considerato che recenti studi epidemiologici a livello nazionale evidenziano che la depressione post-parto ...

Dalla gravidanza al periodo successivo alla nascita. L’Ausl Romagna rafforza il percorso nascita in provincia di Ravenna: E’ presente una rete socio-sanitaria con strette interconnessioni fra territorio (ginecologo-ostetrica-psicologo), ospedale (ostetricia-TIN), Pediatra di famiglia, di Comunità, Neuropsichiatria ...ravennanotizie

LA LEVATRICE - la mammêre: La levatrice in qualche modo entrava a far parte della famiglia in quanto non esauriva il suo compito al momento della nascita, ma ricopriva un ruolo importante anche durante la crescita del bambino ...gravinalife

Premiati i 24 Tesori Viventi di Genova, dall'erbivendola all'ultimo palombaro. Ecco chi sono: Un vigile del fuoco e medico, un console, un'ostetrica, un meccanico, un'erbivendola e… l'ultimo palombaro di Genova. Ventiquattro persone e ventiquattro professioni differenti che giovedì 7 marzo ...mentelocale