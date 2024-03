L’Ospedale Bambino Gesù in udienza da Papa Francesco

Aveva schegge da esplosione in testa il Bambino vittima dei bombardamenti a Gaza che è stato salvato al San Gerardo di Monza . Sta bene il Bambino di cinque anni proveniente da Gaza , arrivato in ... (ilnotiziario)

Ocean Wiking in arrivo con 223 migranti (dopo 3 diversi soccorsi in mare): sarà il più grande sbarco per Ancona. Foto e video: tra cui donne e almeno un Bambino». Due dei 25 sopravvissuti soccorsi dalla Ocean Viking sono stati evacuati dalla Guardia Costiera italiana nel corso della notte e trasportati in Ospedale in Sicilia: ...corriereadriatico

Ictus alla quattordicesima settimana di gravidanza, 27enne e figlioletto salvati all’Ospedale del Mare: La futura mamma è stata salvata all’Ospedale del Mare di Napoli grazie allo straordinario ... il 90% di possibilità di riportare una grave disabilità e l’80% di perdere il Bambino - sottolineano i ...napolitoday

Il Rizzoli è il primo Ospedale italiano nella classifica Newsweek specialistici: Primo Ospedale ortopedico italiano e ottavo al mondo nella specifica ... dell'Ortopedia Pediatrica Gino Rocca - équipe nell’ultimo mese impegnata anche nella cura dei bambini provenienti dalla ...bolognatoday