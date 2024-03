Los colonos | recensione | un western dell’anima sugli orrori del colonialismo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 14 marzo 2024) La nostradi Los, film candidato per il Cile agli Oscar 2024 e vincitore del Premio FIPRESCI nella sezione Un Certain Regard di Cannes 2023: uncrepuscolare e cupo che attinge da Peckinpah per raccontare la storia di uno sterminio Dopo il trionfo a Cannes 2023 dove si è aggiudicato il premio FIPRESCI, Losarriva in sala, forte di uno zeitgeist mai così propizio, per raccontare una storia di soprusi e di colonizzazione. L’opera prima del cileno Felipe Gálvez Haberle è uncupo dal tono crepuscolare che ha il passo lento di uno slow-burning drama e che diventa, in certi frangenti, quasi una storia di fantasmi. Non un’opera semplicissima da digerire, anzi quasi respingente a tratti, ma la cui potenza si insinua sottilmente nella pelle dello spettatore fino ad un ...