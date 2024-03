Loredana Bertè viene dimessa e rompe il silenzio | “Mi hanno fatto una terapia d’urto”

come sta Loredana Bertè ? La cantante, che ha conquistato tutti nell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Pazza‘, si è dovuta prendere un momento di pausa per problemi di salute. ... (superguidatv)

Novità sulla salute di Loredana Bertè , che dopo essersi sentita male il 12 marzo 2024 poco prima di salire sul palco del Teatro Brancaccio ed essere stata portata in ospedale per accertamenti, ora ... (dilei)

Loredana Bertè dimessa dall'ospedale: "Mi hanno fatto una terapia d'urto. Mortificata per lo spostamento delle date": La cantante scrive su Instagram ai fan che in questi giorni erano in apprensione per la sua ...

Loredana Bertè: come sta veramente: Loredana Bertè ha deciso di informare personalmente i fan dopo il suo ricovero d'urgenza di lunedì 11 marzo, prima del suo concerto romano. La cantante adesso è stata dimessa dall'ospedale e ha ...