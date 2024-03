Loredana Bertè | la malattia che l’ha costretta a rinviare date dei concerti

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 14 marzo 2024)è stataledei suoia causa delle sue condizioni di salute, nello specifico un problema acuto all’intestino, come svelato dal suo staff che ha parlato del suo recente ricovero in ospedale, che ha fatto seguito a quelli del 2023. L’anno scorso infatti, la cantante era stata già sottoposta a due interventi all’intestino. Su social la cantante, 73 anni, ha voluto mandare un messaggio ai suoi fan, dispiaciuta per l’obbligo a saltare gli ultimi impegni a causa della: “Sono mortificata per lo spostamento delledi Roma e Varese, ma le mie condizioni fisiche non mi consentono di sostenere impegni come un concerto di due ore in piedi senza pause e relativi spostamenti”. L’artista ha fatto poi una ...