Loredana Bertè è stata dimessa | “Mi hanno fatto una ‘terapia d’urto’ | dovrò fare altri esami”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 14 marzo 2024) Torna a casadopo il ricovero di lunedì in una clinica a Roma, dopo un malore improvviso avuto prima di uno spettacolo. Il suo staff ha spiegato che si tratta di problemi all’intestino, per cui le date dei concerti previsti a Roma e a Varese sono state rinviate. La cantante ha voluto rassicurare i fan nella serata di ieri pubblicando un messaggio sui social: “Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese, ma le mie condizioni fisiche non miconsentito di sostenere impegni come un concerto di due ore in piedi senza pause e relativi spostamenti”, ha spiegato. “Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove miunae dove ho iniziatoe accertamenti vari che ...