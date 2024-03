Loredana Bertè è a casa dopo la grande paura | cosa dicono i medici

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 14 marzo 2024)l’improvviso ricovero di martedì,è tornata ama dovrà restare sotto controlli molto rigorosista un po’ meglio. La cantante è stata dimessa ieri dalla clinica romana dove era stata ricoverata per accertamenti martedì ed è rientrata nella sua abitazione di Milano., 73 anni, in classifica con il suo nuovo Boxset Ribelle – Credits ANSA (CityRumors.it)Un miglioramento che induce a un cauto ottimismo: ma che non consentirà alla cantante di fare lache le manca di più, esibirsi dal vivo., le condizioniil ricoveroil rinvio del concentro di martedì sera al Teatro Brancaccio di Roma, anche ...