Loredana Bertè dimessa dall’ospedale dopo ‘terapia d’urto’ | “Oggi rientro a Milano dove continuerò i controlli”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) "Dear ‘Fenz’,un breve ricovero romanomi hanno fatto unaho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare aseguita da chi dire” Lo scrive su Xrivolgendosi ai tantissimi fa in apprensione per le sue condizioni di saluteche la cantante è stata ricoverata a Roma per accertamenti lunedì scorso in seguito a un improvviso dolore addominale. L’artista è già stata operata due volte all’intestino lo scorso anno. Lasi scusa poi con i fan per lo slittamento dei concerti in programma: "Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma ...