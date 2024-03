Loredana Bertè annulla il concerto a Roma | come sta adesso

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 14 marzo 2024)è stata costretta adre la tappa dello scorso 11 marzo prevista al Teatro Brancaccio didel suo Manifesto Tour. Purtroppo, l’artista, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo, è stata colpita da un malore improvviso che ha necessitato un ricovero ospedaliero. Eccosta. Attimi di paura e spavento per, che ha avvertito un improvviso e sospetto dolore addominale, che ha richiesto un ricovero d’urgenza. Salta così ilfissato lo scorso 11 marzo al Teatro Brancaccio di. Si trattava dell’unico appuntamento nella Capitale del Manifesto Tour, che sta portando la cantante in giro per l’Italia.ha un malore, ...