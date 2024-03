L’onnipresente Vannacci si lamenta | “Oggi ti fanno parlare solo se ti dici antifascista Io non mi dichiarerò mai” E loda pure Berlusconi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Adesso l’ultima tendenza, ed è successo anche ieri sera (a Dimartedì, ndr), è quella di chiedermi continuamente la certificazione Iso 9001, cioè la certificazione di qualità. Ora praticamente per esprimere le proprie opinioni bisogna dichiararsie poi si può, perché se uno non si dichiaranon può fare nulla. Io avviso tutti quelli che in futuro vorranno chiedermela che io la certificazione Iso 9001 non la voglio esporre. E quindi non mi, ndr), perché ritengo che non sia opportuno. La legge proibisce la ricostituzione del partito fascista e ci atteniamo a quello che prevede la legge. Non andiamo oltre”. È la bordata che il generale Robertolancia a Giovanni Floris e alla sua trasmissione Dimartedì (La7), dove il ...