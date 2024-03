Londra | The Owo | dove il lusso è normalità

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 14 marzo 2024) Quello che un tempo era il palazzo della guerra di Winston Churchill oggi, completamente ristrutturato, ospita un hotel 5 stelle, una spa su quattro piani e nove ristoranti gourmet. Il tutto con un sontuoso stile British. Chi crede negli spiriti, potrà sperare di trovarne alcuni veramente speciali, in questo palazzo londinese. Potrebbero palesarsi - come pare succeda negli edifici con il genius loci rispettoso delle presenze più numinose - quelli di Winston Churchill, Ian Fleming, Lawrence d’Arabia. Tra questi muri, il primo esortava gli inglesi alla guerra contro i nazisti, evocando lacrime e sangue; il secondo, in forza all’intelligence navale britannica, inventò per i suoi romanzi l’agente 007 James Bond con licenza di uccidere, portando carte da un ufficio all’altro: un modo brillante per combattere la noia della spia sedentaria, quale Fleming in fondo era. E il terzo, al secolo ...