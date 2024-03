L'on. Michele Tucci è il nuovo commissario della DC per la Regione Puglia

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tarantini Time Quotidianoè ilDemocrazia Cristiana per la. La nomina è stata approvata dall’ufficio politico nazionale del partito, ratificata dal segretario nazionale Totò Cuffaro. “La nomina delrientra nel programma di riorganizzazione del partito a livello nazionale, con l’obiettivo di potenziare le strutture territoriali. Sono sicuro- ha dichiarato il segretario nazionale- che il neoregionale sarà in grado di promuovere, in, ogni opportuna iniziativa politica ed organizzativa per incrementare le adesioni al partito, nonché la presenza nelle attività comunitarie e istituzionali, coordinando ...