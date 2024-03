L’oligarca russo Khodorkovsky | “L’Italia è disseminata di spie russe pagate da Putin”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 14 marzo 2024) “non è così forte come sembra. Quando decide di uccidere qualcuno, ultimo Navalny, vuol dire che ha qualche problema. In ogni caso, saranno elezioni farsa, e lo abbiamo visto con l’esclusione del candidato anti-guerra Boris Nadezhdin: aveva già ottenuto 200mila firme in pochi giorni. Perché l’opposizione è molto più ampia di quanto si pensi in Russia: secondo le ultime rilevazioni, c’è un 17% della popolazione che vorrebbe fermare la guerra e restituire i territori occupati all’Ucraina, mentre coloro che chiedono la pace sono il 52%”. Lo afferma il dissidente ed ex oligarcaMikhail, parlando da Londra con alcune testate internazionali, fra le quali Repubblica. Mikhaile la dittatura diSecondo il dissidente, “tutti i Paesi, e non solo qualcuno, non devono ...