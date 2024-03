Logistica | dirigente ITS Catania | “Rapporto con Alis si consolida | dialogo vitale”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 mar. – (Adnkronos) – ?E? un appuntamento di grande importanza a cui non potevamo assolutamente mancare, il nostroconAcademy siulteriormente e di questo bisogna ringraziare la famiglia Grimaldi, il Team Manager Nicolò Berghinz e tutti coloro che, nei rispettivi settori dellae dei servizi, sostengono il nostro progetto per dare tutte le opportunità a grandi uomini e grandi donne che qui si formano e gettano le basi per il loro futuro?. Lo afferma Brigida Morsellino,del Politecnico del Mare di,Vice Presidente dell?ITS etneo, Cavaliere della Repubblica e presidente della Rete Resil (Rete Nazionale delle Scuole di) che partecipa al ?LetExpo 2024 a Verona ...