(Di giovedì 14 marzo 2024) La ministra per laalla terza giornata di LetExpo2024, “Anche Alis avrà un suo stand” "Desidero che il grande valore e le grandideie delle persone conpossano essere messe a disposizione e valorizzate da unil G7”. Lo ha detto Alessandra, ministro per le

(Adnkronos) – "Desidero che il grande valore e le grandi capacità dei ragazzi e delle persone con disabilità possano essere messe a disposizione e valorizzate da un evento importante come il G7”. Lo ... (webmagazine24)

Locatelli: "Evento importante come il G7 valorizzi le capacità dei ragazzi con disabilità": Verona , 14 mar. - (Adnkronos) - "Desidero che il grande valore e le grandi capacità dei ragazzi e delle persone con disabilità possano essere messe a disposizione e valorizzate da un Evento important ...lagazzettadelmezzogiorno

Cannavaro a LetExpo Junior Cup: “Non è facile portare il sociale in fiera di business”: (Adnkronos) – Intervenuto alla premiazione LetExpo Junior Cup, il campione del mondo e allenatore di calcio, Fabio Cannavaro ha commentato così l’iniziativa: "Per il terzo anno partecipo a questo even ...periodicodaily

Milano, all'Evento Aut Inclusione promosso dalla Pellegrini e dal Gruppo Sapio si è discusso di autismo, studio, lavoro e socializzazione: Hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, del mondo delle associazioni, di istituti di cura, di alcuni clienti e del top management delle due aziende ...tgcom24.mediaset