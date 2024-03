Lo stile dei capelli alla 94esima edizione dell' Academy Award

Victoria De Angelis è volata a Parigi per la Fashion Week e alle sfilate ha lanciato il trend beauty a cui ispirarsi, di cosa si tratta? Del rossetto dark .Continua a leggere (fanpage)

Italian Design Days a Bangkok, lo stile italiano affascina ancora una volta lo sguardo della Thailandia: Numerosi i Marchi del Design italiano, un po’ in tutti i settori produttivi che caratterizzano il “brand Italia” del mondo, come Ferrari, Vespa, Ducati ma anche Alessi e Fendi, solo per citare alcuni ...primapaginanews

Abbigliamento Macron ed Esercito insieme per linea made in Italy: Una linea di abbigliamento che abbina innovazione tecnica e qualità dei capi Macron allo stile, eleganza e ricercatezza del design. È quanto prevede l'accordo di co-branding tra Macron ed Esercito ...ansa

Di cosa parliamo, quando parliamo della Milano-Sanremo: L'evento sportivo più importante dell'anno in Liguria, terra che nel ciclismo annovera anche un Giro dell'Appennino da rilanciare in grande stile ...telenord