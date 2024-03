Lo spread tra Btp e Bund aggiorna minimi a 119 punti

Lo Spread tra Btp e Bund in avvio di seduta si porta a 125,9 punti . Il decennale italiano rende il 3,5% e quello tedesco il 2,29 per cento. (quotidiano)

Lo spread tra Btp e Bund non arresta la sua discesa e chiude ai minimi da novembre 2021 . Il differenziale tra i due titoli di Stato scende di cinque punti base in un solo giorno e si attesta a 122 ... (quotidiano)

Lo spread Btp-Bund aggiorna ancora i minimi, scende a 121,4: Lo spread tra Btp e Bund aggiorna ancora i minimi da novembre 2021. Il differenziale scende a 121,4 punti. Il rendimento del decennale italiano si appiattisce al 3,58%.quotidiano

Lo spread Btp-Bund all' avvio è in rialzo a 124,7 punti: (ANSA) - MILANO, 14 MAR - Lo spread tra Btp e Bund, all' avvio, è in rialzo a 124,7 punti dai 122 della chiusura di ieri. Il rendimento del ...notizie.tiscali

Borse, continua la striscia positiva. spread sempre più giù a quota 122 punti: La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in rialzo, seguendo l’accelerazione del mercato azionario Usa, dopo i dati dall’inflazione in America in linea con le attese e le possibilità di una riduzion ...ilsole24ore