Lo spread tra Btp e Bund non arresta la sua discesa e chiude ai minimi da novembre 2021 . Il differenziale tra i due titoli di Stato scende di cinque punti base in un solo giorno e si attesta a 122 ... (quotidiano)

Lo spread tra Btp e Bund, all' avvio , è in rialzo a 124,7 punti dai 122 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale sale al 3,61%. (quotidiano)

Lo spread Btp-Bund aggiorna ancora i minimi, scende a 121,4: Lo spread tra Btp e Bund aggiorna ancora i minimi da novembre 2021. Il differenziale scende a 121,4 punti. Il rendimento del decennale italiano si appiattisce al 3,58%. (ANSA). (ANSA) ...ansa

FTSEMib positivo in avvio: I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la giornata con rialzi frazionali. Alle ore 09.10 il FTSEMib guadagnava lo 0,19% a 33.950 punti, mentre il ...soldionline

