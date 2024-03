Lo spread Btp-Bund a 118 punti e aggiorna minimi novembre 2021

Non si arresta la discesa dello spread tra Btp e Bund . Il differenziale ritocca ancora i minimi portandosi a 119 punti , sempre sui livelli novembre 2021. Il rendimento del decennale italiano cala al ... (quotidiano)

Btp People: raccolti più di 100 miliardi in 72 giorni: Per il 2024 il Tesoro si è dato un obiettivo di raccolta di titoli a medio e lungo termine compreso tra i 340 e i 360 miliardi: finora ha raggiunto il 25% del totale ed è in perfetta sintonia con la t ...businesspeople

Lo spread tra Btp e Bund aggiorna minimi a 119 punti: Non si arresta la discesa dello spread tra Btp e Bund. Il differenziale ritocca ancora i minimi portandosi a 119 punti, sempre sui livelli novembre 2021. Il rendimento del decennale italiano cala al 3 ...ansa

