Lo show di Paolo Virzì alla prima del suo film a Torino | «Proiezione pessima | fatevi ridare i soldi»

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il registaè stato protagonista di un piccolodurante ladel suoUn altro Ferragosto al cinema Ambrosio di. Molti i problemi durante la riproduzione della pellicola: il volume sbto nel primo tempo e il vetro sporco della camera dinel secondo. E lui si è fatto sentire: «Credo che abbiate diritto al rimborso del biglietto», ha detto al pubblico. «Magari lo vengo a ripresentare un’altra volta, perché sono stupito che apossano proiettare in modo così scadente. Scusate davvero tanto». Poi, uscendo dal cinema, ha preso un pennarello e ha scritto sulla locandina: «Scusate tanto, evitate di vederlo qui». La Stampa racconta che l’esercente Sergio Troiano minaccia querele: «Ora se ...

