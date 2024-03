(Di giovedì 14 marzo 2024) Una lite tra gruppi di adolescenti è sfociata in una violenta aggressione a due 15enni, colpiti con unadain alluminio da deiL'articolo proviene da Firenze Post.

Livorno: ragazzini aggrediti con mazza da baseball da due coetanei in zona Porta a Terra: Livorno – Una lite tra gruppi di adolescenti è sfociata in una violenta aggressione a due 15enni, colpiti con una mazza da baseball in alluminio da dei coetanei. E’ accaduto nei giorni scorsi a ...firenzepost

Livorno: scoppia la lite al centro commerciale. Minorenni aggrediti con una mazza da baseball: Livorno, 14 marzo 2024 – Un altro episodio di violenza fra giovanissimi è avvenuto domenica scorsa a Livorno : tutto ha avuto origine da una lite, scaturita per futili motivi, tra un gruppo di ragazzi ...iltelegrafolivorno

Livorno, a 17 anni guida contromano e tenta la fuga dalla polizia: Il giovane inseguito dalle volanti si è schiantato contro un muro, poi è fuggito a piedi. Bloccato e arrestato ...iltelegrafolivorno