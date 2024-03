LIVE Slavia Praga-Milan 1-3 | Europa League 2024 in DIRETTA | Jurasek accorcia le distanze!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86? Possesso palla continuo del. 84? Gol di, appena entrato il giovane giocatore manda in visibilio lo stadio,1-3. 82? Dentro Schranz e, fuori Doudera e Provod nello. 80? Ritmi molto lenti in campo. 78? Fuori Loftus-Cheek, dentro Reijnders nel. 76? Squadre che oramai attendono solo il fischio finale. 74? Lungo possesso palla del. 72?che alza il baricentro grazie al nuovo entrato. 70? Dentro Zafeiris, fuori Wallem nello Sporta. 68? Destro di Tomic che finisce sull’esterno della rete. 66? Disordini, birre ...