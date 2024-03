LIVE Slavia Praga-Milan 0-2 | Europa League 2024 in DIRETTA | raddoppia Loftus-Cheek!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35? Gooooooooooooooooool,, raddoppio rossonero su assist di Theo Hernandez,0-2. 33? Attaccano ancora i rossoneri. 31? Gooooooooooooooool, Pulisic, sinistro perfetto dell’americano su assist di Leao,0-1. 29? Spinge la squadra rossonera. 27? Stanek risponde presente a Leao. 25? Pulisic vicino alla rete del vantaggio. 23?che prende possesso della partita. 21? Dentro Sportiello, fuori Maignan nel. 19? ESPLULSO HOLES,in dieci. 17? VAR IN CORSO per possibile rosso per loper fallo su ...