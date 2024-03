LIVE Slavia Praga-Milan 0-0 | Europa League 2024 in DIRETTA | tra poco il via della partita!

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.20 Forte del 4-2 dell’andata, ilaccede ai quarti dise vince o pareggia, con qualsiasi risultato. Ilpassa se: vince o pareggia.eliminato se: perde con più di 2 gol di scarto, con qualsiasi risultato. Ai supplementari se: lovince nei tempi regolamentari con 2 gol di scarto, con qualsiasi risultato 17.54 Ecco le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Ogbu; Wallem, Dorley; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil. All. Trpisovsky(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli 17.52 Buonasera e benvenuti alla ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.54 Ecco le formazioni ufficiali: Slavia PRAGA (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Ogbu; Wallem, Dorley; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil. All. ... (oasport)

LIVE Alle 18.45 Slavia Praga-Milan: Pioli chiede gol a Leao e Giroud: Dopo il 4-2 della gara d'andata, il Milan fa visita allo Slavia Praga nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Un migliaio i tifosi rossoneri presenti in… Leggi ...informazione

E.LEAGUE, Le formazioni ufficiali di Slavia Praga-Milan: Non è solo la Fiorentina a giocarsi l'accesso ai quarti alle 18.45. Il Milan, infatti, sarà impegnato al Sinobo Stadium di Praga contro lo Slavia e cercherà di difendere il 4-2 maturato una settimana ...firenzeviola

Slavia Praga-Milan: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni: Il Milan torna in campo per il match degli ottavi di ritorno di Europa League contro lo Slavia Praga. Dopo la vittoria per 4-2 a San Siro, giovedì la squadra di Stefano Pioli proverà ...ilmessaggero