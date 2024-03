LIVE Slavia Praga-Milan 0-0 | Europa League 2024 in DIRETTA | miracolo di Maignan su Chytil!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15?questa volta alza bandiera bianca. 13?su. 11? Invece no,resta in campo con una grossa fasciatura sul ginocchio. 9? Si getta a terra, chiama il cambio. 7? Si rialza il portiere francese che decide di continuare. 5? Problemi pera seguito del contrasto con. 3? Fallo in attacco dello. 1? Inizia la partita! 18.40 Ingresso in campo dei giocatori, inno dell’in corso. 18.35 Presente anche Zlatan Ibrahimovic negli spalti. 18.30 Pioli continua a dare fiducia a Gabbia e Adli titolari. 18.25 Ricordiamo che il ...