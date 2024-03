LIVE Sinner-Lehecka | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | inizia il quarto di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Scambio lungo, esce il diritto lungolinea del ceco. 40-15martella ancora di diritto, viene a rete e chiude con la volée di diritto. 30-15 Diritto incrociato di, che riesce a ribaltare una situazione difensiva. 15-15 In rete il diritto del ceco. 15-0 Larga la risposta dicon il diritto.la partita,in battuta. 19:06 Jirisarà il primo a servire, mentre i due hannoto il riscaldamento. 19:04 Giornata particolarmente ventosa (41 km/h al momento), e ci sono anche più nubi del dovuto mentre entrano in campo. 19:02 Va ricordato che, parallelamente a ...