LIVE Sinner-Lehecka 6-3 | 6-3 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | vittoria in scioltezza | ora Alcaraz?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.39 Le semifinali del Masters1000 disono in programma sabato 16 marzo a partire dalle 21.30. Se in semifinale ci fosse l’americano Tommy Paul, è possibile chegiochi nella prima. Lo sapremo domani. 20.38affronterà in semifinale uno trae Zverev. Un ipoteticosarebbe uno scontro diretto che metterebbe in palio la posizione n.2 nel ranking mondiale… 20.37 E dire cheha messo in campo appena il 36% di prime nel secondo set, ottenendo comunque addirittura il 90% dei punti! Jannikha sconfitto Jiri6-3, 6-3 in 1 ora e 24 minuti. Un match a senso unico, in cui l’italiano non ...