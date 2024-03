LIVE Sinner-Lehecka 6-3 | 5-2 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | l’azzurro tiene un complicato 7° game

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 Profondissimo rovescio di, lungo il recupero di diritto di. Ancora niente prima. A-40 Diritto non risolutivo in avanzamento di, ma molto profondo. In rete il passante di diritto del ceco. E la prima continua a non entrare. 40-40 Altro doppio fallo, il secondo nel. Fase delicatissima della partita,ha abbassato troppo la concentrazione. 40-30 Stavoltapesca il jolly con un profondissimo diritto che sorprende. 40-15 Meravigliosa difesa diin allungo con il diritto, poi sbaglia ancoracon il diritto. 30-15 Arriva il primo doppio fallo persta ...