LIVE Sinner-Lehecka 3-2 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | l’italiano è avanti di un break

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Altra battuta vincente di. A-40 Servizio esterno vincente del ceco. 40-40crea ancora problemi in risposta, largo il diritto diin uscita dal servizio. 40-30stavolta gioca con ordine e chiude al secondo tentativo di smash. 30-30 Terrificante risposta vincente dicon il diritto. 30-15 Insolito altro errore dicon il rovescio lungolinea. 15-15 Altra ottima risposta di, che poi sbaglia il rovescio lungolinea. 0-15 Doppio fallo di. 3-1 Palla corta di, in rete il tentativo di recupero del ceco. 40-15 Servizio e diritto all’incrocio delle righe. 30-15 Ace esterno. 15-15 Servizio vincente ...

