LIVE Nardi-Paul 4-6 | 3-6 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | l’azzurro esce di scena a testa alta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.31 Ai quarti di finale del Master 1000 diaffronterà il norvegese Casper Ruud, vincitore in rimonta di Gael Monfils con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-4. 23.30 Persi tratta della quarta apparizione in carriera ai quarti di finale di un Master 1000. L’americano è riuscito solamente una volta a spingersi oltre: lo scorso anno a Toronto quando batté Carlos Alcaraz prima di arrendersi a Jannik Sinner, poi vincitore del torneo. 23.28 Partita all’attacco per, che si è presentato a rete 24 volte ottenendo 18 punti. Lo statunitense ha chiuso il match con 20 vincenti al netto di soli 6 errori gratuiti. 23.26ha chiuso la partita con il 73% dei punti vinti con la ...