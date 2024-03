LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi | giovedì 14 marzo 2024 | numeri | vincite e montepremi in DIRETTA

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nuova14, per quanto riguarda i due concorsi die Superena. Si comincia questa sera alle ore 20 con l’del, di cui vi mostriamo le undici cinquine vincenti, ovvero le dieci ruote locali e quella Nazionale. A seguire, riecco l’del Superena, con il sestetto die compresi il numero Jolly e il numero Superstar. Ultimo momento della serata quello in cui andremo a scoprire le attesissimedi: ilper il “6” è già molto alto, dal momento che manca all’appello ormai da tantissimo, e gli scommettitori sognano a occhi aperti. Ecco di seguito ...

Nuova Estrazione oggi , venerdì 8 marzo 2024 , per quanto riguarda i due concorsi di Lotto e Superena Lotto . Si comincia questa sera alle ore 20 con l’ Estrazione del Lotto , di cui vi mostriamo le ... (sportface)

Nuova Estrazione oggi , sabato 9 marzo 2024 , per quel che concerne i due concorsi di Lotto e Superena Lotto . Si parte questa sera alle ore 20 con l’ Estrazione del Lotto , di cui vi proponiamo le undici ... (sportface)

Nuova Estrazione oggi , martedì 12 marzo 2024 , per quanto riguarda i due concorsi di Lotto e Superena Lotto . Si comincia questa sera alle ore 20 con l’ Estrazione del Lotto , di cui vi mostriamo le ... (sportface)

Superenalotto, Estrazione e numeri vincenti di oggi: (Adnkronos) - Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi, 12 marzo 2024, del Superenalotto. Nessun '6' né '5+1'. Centrati quattro '5' che vincono 47.912 euro ciascuno. Il jackpot per il pr ...reggiotv

EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 12 Marzo 2024: Eurojackpot di oggi, Estrazione dei numeri vincenti di martedì 12 marzo e quote concorso numero 21/2024. I risultati del gioco in diretta in Europa ...ilsussidiario

Se ne è parlato anche su altri media: (SulPanaro) I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’Estrazione. Potete trovare su questa pagina tutti i numeri ...informazione