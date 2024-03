LIVE Conegliano-Eczacibasi | Champions League volley femminile in DIRETTA | arriva la corazzata con Boskovic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.13: L’ultimo ostacolo tra la Carraro Imocoe la finale diè l’di Istanbul, seconda squadra turca che si presenta sulla strada delle venete che in stagione sonote a 36 vittorie consecutive e non vogliono fermarsi. 20.10: Buonasera e benvenuti alladella sfida di andata della semifinale didi pallavolo tra la Carraro Imocoe l’Istanbul. Buonasera e benvenuti alladella sfida di andata della semifinale di...