LIVE – Conegliano-Eczacibasi 4-3 | semifinale andata Champions League femminile 2024 volley in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Latestualedi A. Carraro ImocoDynavit Istanbul, gara didelle semifinali della Cev2023/di. Le pantere di Daniele Santarelli, dopo aver eliminato le campionesse in carica del Vakifbank Istanbul, scendono sul campo di casa per vincere ancora e avvicinarsi alla finale. Dall’altra parte della rete c’è un’altra squadra turca, l’, che ai quarti di finale ha eliminato Scandicci e non vuole certo fermarsi ora. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 14 marzo al Palaverde di Villorba di Treviso, in Italia. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...