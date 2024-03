LIVE Conegliano-Eczacibasi 2-2 | Champions League volley femminile in DIRETTA | ospiti avanti 6-8 nel tie break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-13 vincente Boskovic da zona 2 13-12 Haaaaaaaaaaaaaak vincente da zona 2 12-12 Errore al servizio12-11 Diagonale vincente di Lanier da zona 4 11-11 In rete l’attacco di Lanier da zona 2 11-10 Out Boskovic da zona 2 10-10 Out Boskovic da zona 4 al termine di un’azione interminabile 9-10 Errore al servizio8-10 Parallela vincente di Gray da zona 4 8-9 Mano out Plummer da zona 4 7-9 Errore al servizio7-8 Errore al servizio6-8 Errore al servizio6-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Lanieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer 5-7 Murooooooooooooooooooooo De Kruijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjf su Boskovic 4-7 Vincente Haak da zona 2 3-7 Pallonetto letale di Boskovic da seconda linea 3-6 Mano out Baladin ...