LIVE Conegliano-Eczacibasi 2-2 | Champions League volley femminile in DIRETTA | col cuore le venete conquistano il tie break | 25-22

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-22 Faaaaaaaaaaaaaaaaahr! Primo tempo epareggia! Che carattere le, quando tutto sembrava perso, anche in avvio di questo quarto set, sono riuscite a rimetterlo in piedi e a regalarsi una speranza per il ritorno 24-22 Diagonale vincente di Boskovic da seconda linea 24-21 Haaaaaaaaaaak! Vincente da zona 2 23-21 Ace Stevanovic 23-20 Mano out Boskovic da seconda linea 23-19 Plummeeeeeeeeeeeeeer! Pallonetto vincente da zona 4 22-19 Doppia! Clamorosamente gli arbitri vedono la doppia di Aydemir 21-19 Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak! Mano out da zona 2 20-19 Muroooooooooooooooooooo Wolooooooooooooooooosz ma l’arbitro non ha visto una doppia clamorosa di Boskovic. la pallavolo è un’altra roba 19-19 Out Haak da seconda linea 19-18 Mano out Baladin da zona 4 19-17 errore al ...