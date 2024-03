LIVE Conegliano-Eczacibasi 1-2 | Champions League volley femminile in DIRETTA | le venete si risvegliano e accorciano le distanze | 25-14

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-14 Out Baladin da zona 4 eaccorcia le! 24-14 Vincente il diagonale di Plummer da zona 4 23-14 Vincente Haak da seconda linea 22-14 L’errore in palleggio di Robinson 22-13 Out Lanier da zona 4 22-12 Errore al servizio22-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak 21-11 La parallela devastante di Haak da zona 2 20-11 Errore al servizio20-10 Diagonale stretta di Haak da zona 2 19-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Faaaaaaaaaaaaaaaaaahr 18-10 Pallonetto di Haak da zona 2 17-10 Mano out Voronkova da zona 4 17-9 Diagonale vincente di Voronkova da zona 4 17-8 Primo tempo Fahr 16-8 Diagonale vincente di Voronkova da zona 4 16-7 Plummer vincente da zona 4 15-7 Boskovic vincente da seconda linea 15-6 Parallela ...