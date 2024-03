LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 6-4 | 6-7 | 8-10 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | azzurri sconfitti con match point

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-PAUL Si chiude qui questa, ricordando che è rimasto solo Jannik Sinner per l’Italia in gara ae giocherà nella giornata di domani alle 19:00. Un saluto sportivo! 00:19 Ritroveremoa Miami, ricordando che il piemontese sarà impegnato nel tabellone di qualificazione a partire da lunedì 19 marzo. 00:18 Osservando i numeri del, sembra impossibile che gliabbiano perso, ma il doppio è cosi. Si gioca su una manciata di punti. Ciò favorito anche dal format, con punto decisivo sul 40-40 e super-tiebreak. 00:17 Le statistiche ci dicono di ...