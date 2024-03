LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 6-4 | 6-7 | 7-9 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | ci si gioca la finale al match tiebreak

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-PAUL 9-7 Fantastico riflesso disotto rete. 9-6. In progressione, purtroppo il rovescio al volo si ferma sul nastro. 8-6 Morbida la risposta di, facile preda di. 7-6. Risposta vincente dell’argentino. 6-6 Serve&smash!! 6-5 RISPOSTA DIADDOSSO A. Tornano ‘on serve’ gli azzurri! 6-4 Risposta in rete disulla seconda di. 5-4VINCENTE DI DRITTO LUNGOLINEA DI ...