LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 6-4 | 4-5 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | fasi calde di 2° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-PAUL 40-0 Altra prima, altro punto. 30-0 OOOH! Il lob di dritto vincente del 36enne ex top 30 in singolare. 15-0 Prima vincente del bolognese. Serveper salvare il set. 5-4 Prima vincente. Restano avanti. 40-0 Prima vincente dello spagnolo. 30-0 Servizio, smash. 15-0 Si allarga la risposta di rovescio di. 4-4 Bellissima risposta in back di, gestisce alla grandee gli azzurri giungono ancora in parità. 40-15 Risposta aggressiva di. 40-0 Ottimo smash del bolognese sul lob di. 30-0 Servizio e ...