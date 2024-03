LIVE Baskonia-Olimpia Milano 88-73 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | l’Armani cade in Spagna

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.16 La nostratermina qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.15 Arriva una brutta sconfitta per l’di coach Ettore Messina che vede ora nuovamente assottigliarsi le speranze di accedere ai play-in di. SIRENA FINALE! 88-73 Hall chiude la serata con una tripla. 88-70 Piazzato di Howard. 84-67 Tripla di Hall. 84-64 Liberi di Mirotic. 2’00” sul cronometro. 84-62 Tripla di Howard. 81-62 Mirotic da tre, l’ex Barcellona sta tenendo alta la bandiera. Non entra il libero aggiuntivo, 3’51” al termine. 81-59 Canestro con fallo subìto di Kotsar, è uscita anzitempo dal campo la squadra di Ettore Messina. 79-59 Tripla di Mirotic. 79-56 ...

Il LIVE in DIRETTA di Baskonia-Olimpia Milano , sfida valida per la 29^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Trasferta fondamentale ma molto complicata per Melli e compagni, che devono ... (sportface)

Il LIVE in DIRETTA di Baskonia-Olimpia Milano , sfida valida per la 29^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Trasferta fondamentale ma molto complicata per Melli e compagni, che devono ... (sportface)

LIVE Alcaraz-Zverev, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: Sinner attende l’avversario in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della vittoria di Sinner - Quando la semifinale di Sinner Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Alcaraz-Zverev, quarto di finale del Masters 1 ...oasport

EL - Baskonia vs Olimpia Milano: gli aggiornamenti in diretta 2° quarto 19': L'Olimpia Milano non può più sbagliare se vuole sperare in un posto nella post-season di EuroLeague. Lo sa bene coach Ettore Messina che parlando della trasferta di Vitoria ...pianetabasket

EL - Baskonia vs Olimpia Milano: gli aggiornamenti in diretta (19-18 dopo 1Q): L'Olimpia Milano non può più sbagliare se vuole sperare in un posto nella post-season di EuroLeague. Lo sa bene coach Ettore Messina che parlando della trasferta di Vitoria ...pianetabasket