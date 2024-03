LIVE Baskonia-Olimpia Milano 8-7 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | equilibrio in avvio

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-7 Marinkovic ristabilisce le distanze. 8-7 TRIPLA di Shields, 5’20” da giocare nel primo quarto. 8-4 McIntyre per il massimo vantaggio, time out. 6-4 Penetrazione di Sedekerskis. 4-4 Mirotic risponde dall’altra parte. 4-2 Ancora Kotsar, piazzato a bersaglio. 2-2 Melli impatta dall’altra parte. 2-0 Kotsar apre le danze. SI PARTE! 20.25 Squadre in campo, tra poco si parte. 20.20 Dopo la vittoria interna con il Partizan l’ha riaperto i giochi per la corsa ai play-in, con una vittoria stasera la squadra di Ettore Messina potrebbe agganciare il decimo posto del Valencia, che sta perdendo 93-68 sul campo del Fenerbahce a sette minuti dal termine. 20.15 Un quarto d’ora all’inizio del match della “Fernando Buesa Arena” ...

