LIVE Baskonia-Olimpia Milano 69-55 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | ri-allungo basco a fine terzo quarto

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA ILE ULTIMO! FINISCE IL! 69-55 Hines portaa -14. 69-53 Tripla di Moneke, ri-allunga il. 66-53 Tripla di Moneke. 63-53 Dentro il libero aggiuntivo. 62-53 Penetrazione di Moneke che trova canestro e fallo. 60-53 HALL DA TRE! 60-50 Tripla di Costello, 2’40” per chiudere il. 52-44 Shields in penetrazione, 4’58” da giocare nel. 50-42 Liberi di Howard, 7’09” da giocare nel. 48-42 TRIPLA di Napier, parzialeche torna sul -6. INIZIA IL SECONDO TEMPO! 21.13 19-18 e 29-16 i parziali di un primo tempo che il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.13 19-18 e 29-16 i parziali di un primo tempo che il Baskonia chiude con un pesante +14. Servirà un’altra Olimpia Milano nella ripresa per pensare di ... (oasport)

Il LIVE in DIRETTA di Baskonia-Olimpia Milano , sfida valida per la 29^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Trasferta fondamentale ma molto complicata per Melli e compagni, che devono ... (sportface)

Il LIVE in DIRETTA di Baskonia-Olimpia Milano , sfida valida per la 29^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Trasferta fondamentale ma molto complicata per Melli e compagni, che devono ... (sportface)

LIVE Alcaraz-Zverev, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: Sinner attende l’avversario in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della vittoria di Sinner - Quando la semifinale di Sinner Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Alcaraz-Zverev, quarto di finale del Masters 1 ...oasport

EL - Baskonia vs Olimpia Milano: gli aggiornamenti in diretta 2° quarto 19': L'Olimpia Milano non può più sbagliare se vuole sperare in un posto nella post-season di EuroLeague. Lo sa bene coach Ettore Messina che parlando della trasferta di Vitoria ...pianetabasket

EL - Baskonia vs Olimpia Milano: gli aggiornamenti in diretta (19-18 dopo 1Q): L'Olimpia Milano non può più sbagliare se vuole sperare in un posto nella post-season di EuroLeague. Lo sa bene coach Ettore Messina che parlando della trasferta di Vitoria ...pianetabasket