LIVE Baskonia-Olimpia Milano 48-34 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | +14 spagnolo a fine primo tempo

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.13 19-18 e 29-16 i parziali di unche ilchiude con un pesante +14. Servirà un’altranella ripresa per pensare di poter uscire dal campo con una vittoria. A tra poco per il racconto degli ultimi due quarti. FINISCE IL! 48-34 Tripla di Howard, 56? da giocare nel. 45-34 Piazzato di Mirotic. 41-30 Schiacciata a due mani di Voigtmann, 2’32” per chiudere il. Non entra il libero supplementare. 41-28 Marinkovic trova il canestro e il fallo di Mirotic. 39-28 Marinkovic da tre. 36-28 Tripla di Costello. 33-28 Voigtmann lavora bene in post basso. 33-26 SHAVON ...

Il LIVE in DIRETTA di Baskonia-Olimpia Milano , sfida valida per la 29^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Trasferta fondamentale ma molto complicata per Melli e compagni, che devono ... (sportface)

EL - Baskonia vs Olimpia Milano: gli aggiornamenti in diretta (19-18 dopo 1Q): L'Olimpia Milano non può più sbagliare se vuole sperare in un posto nella post-season di EuroLeague. Lo sa bene coach Ettore Messina che parlando della trasferta di Vitoria ...pianetabasket

