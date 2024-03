LIVE Baskonia-Olimpia Milano 33-26 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | allungo basco nel secondo quarto

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48-34 Tripla di Howard, 56? da giocare nel primo tempo. 45-34 Piazzato di Mirotic. 41-30 Schiacciata a due mani di Voigtmann, 2’32” per chiudere il primo tempo. Non entra il libero supplementare. 41-28 Marinkovic trova il canestro e il fallo di Mirotic. 39-28 Marinkovic da tre. 36-28 Tripla di Costello. 33-28 Voigtmann lavora bene in post basso. 33-26 SHAVON SHIELDS! Il 31 prova a caricarsisulle spalle, 4’58” sul cronometro, 1-3 i fali. 33-23 Liberi di Moneke. 31-23 Tripla di Shields per interrompere l’emorragìa. 31-20 Tripla di Costello, ora c’è solo ilin campo. 28-20 Moneke porta gli spagnoli sul +9 a 7’19” dalla fine del primo tempo. 26-20 Ancora Howardm tripla del portoricano che firma un parziale di 7-0. 23-20 Piazzato di Howard ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI PARTE! 20.25 Squadre in campo, tra poco si parte. 20.20 Dopo la vittoria interna con il Partizan l’Olimpia Milano ha riaperto i giochi per la corsa ai ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-7 Marinkovic ristabilisce le distanze. 8-7 TRIPLA di Shields, 5’20” da giocare nel primo quarto. 8-4 McIntyre per il massimo vantaggio Baskonia, time out ... (oasport)

Il LIVE in DIRETTA di Baskonia-Olimpia Milano , sfida valida per la 29^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Trasferta fondamentale ma molto complicata per Melli e compagni, che devono ... (sportface)

EL - Baskonia vs Olimpia Milano: gli aggiornamenti in diretta (8-7 al 5'): 1Q LIVE - Kotsar apre con due punti da sotto ... Bomba dell''ex, -1 al 5'. Errore Baskonia, Shields ci riprova ma sbaglia. Dall'altra parte grande palla di Miller-McIntyre per due di Marinkovic da ...pianetabasket

EL - Baskonia vs Olimpia Milano: gli aggiornamenti in diretta (19-18 dopo 1Q): L'Olimpia Milano non può più sbagliare se vuole sperare in un posto nella post-season di EuroLeague. Lo sa bene coach Ettore Messina che parlando della trasferta di Vitoria ...pianetabasket

Pronostici Eurolega 29a giornata 2023-24: Pronostici Eurolega 29a giornata 2023-24. Analisi, quote e consigli per le scommesse su Baskonia-Olimpia Milano e Virtus Bologna-Real Madrid.betitaliaweb