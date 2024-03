LIVE Atletico Madrid-Inter 2-1 | Champions League calcio in DIRETTA | si va ai calci di rigore!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA120? SI VA AIDI! 118? Tra due minuti si andrà aidi. 116? Giallo per Bisseck che stende Depay. 114? Calhanoglu di punizione manda alto. 112? Fuori Mkhitaryan e dentro Klaassen nell’. 110? Inizia il secondo tempo supplementare, fuori Griezmann e dentro Saul nell’. 108? Finisce il primo tempo supplementare. 106? Destro secco di Correa, para Sommer. 104? Punizione di Depay che termina sulla barriera. 102? Fuori Thuram e dentro Sanchez nell’. 100? Fase spezzettata del match. 98? Fuori Llorente e dentro Azpilicueta per l’. 96? SOMMER miracolo su Depay. 94? Di testa Thuram manda alto ...